В 2027 году прибыль банков может превысить 4 трлн рублей

Что касается прибыли в 1 трлн рублей, то для ВТБ это стратегическая цель в рамках новой трёхлетней программы, отметил первый зампред. «Достичь такого уровня можно только за счёт согласованного роста всех подразделений и партнёров. Самый вероятный сценарий — сбалансированное, устойчивое развитие», — пояснил он.