Минпросвещения анонсировало появление новых специальностей в колледжах

В России ежегодно появляются новые профессии и специальности, «синхронизированные» с потребностями рынка труда, заявил ТАСС замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин. По его словам, в этом году колледжи начнут подготовку по нескольким новым направлениям, в том числе в сфере IT.
«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда… В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — рассказал господин Желонкин на полях ПМЭФ.
Замминистра уточнил, что наиболее популярными у абитуриентов остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством.
По данным Минобрнауки, стоимость обучения в российских вузах в 2026 году повысилась на 10,7%. Введенное в этом году регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование — об этом говорят данные университетов, которые изучил «Ъ». В некоторых из них цены выросли в среднем на 12−14%.
Подробности — в материале «Ъ» «Учиться себе дороже».