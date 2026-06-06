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Минпросвещения анонсировало появление новых специальностей в колледжах

В России ежегодно появляются новые профессии и специальности, «синхронизированные» с потребностями рынка труда, заявил ТАСС замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин. По его словам, в этом году колледжи начнут подготовку по нескольким новым направлениям, в том числе в сфере IT.

В России ежегодно появляются новые профессии и специальности, «синхронизированные» с потребностями рынка труда, заявил ТАСС замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин. По его словам, в этом году колледжи начнут подготовку по нескольким новым направлениям, в том числе в сфере IT.

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда… В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — рассказал господин Желонкин на полях ПМЭФ.

Замминистра уточнил, что наиболее популярными у абитуриентов остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством.

По данным Минобрнауки, стоимость обучения в российских вузах в 2026 году повысилась на 10,7%. Введенное в этом году регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование — об этом говорят данные университетов, которые изучил «Ъ». В некоторых из них цены выросли в среднем на 12−14%.

Подробности — в материале «Ъ» «Учиться себе дороже».