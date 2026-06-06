Минпросвещения анонсировало появление новых специальностей в колледжах

По данным Минобрнауки, стоимость обучения в российских вузах в 2026 году повысилась на 10,7%. Введенное в этом году регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование — об этом говорят данные университетов, которые изучил «Ъ». В некоторых из них цены выросли в среднем на 12−14%.