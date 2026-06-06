В ЛНР рассказали, как будут учиться студенты Старобельского колледжа

Студенты Старобельского педагогического колледжа, который пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут учиться в других учебных заведениях. Об этом информационной службе «Вести» сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Он сообщил, что сейчас ребята учатся в дистанционном режиме.
По словам Пасечника, студентов планируют распределить по другим учебным заведениям, чтобы они смогли продолжить обучение и получить квалифицированное образование.
Ранее глава республики сообщил, что власти рассматривают возможность перевода на дистанционное обучение образовательных учреждений, расположенных в прифронтовых районах, после трагического удара по колледжу в Старобельске.
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