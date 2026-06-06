В ЛНР рассказали, как будут учиться студенты Старобельского колледжа

Студенты Старобельского педагогического колледжа, который пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут учиться в других учебных заведениях. Об этом информационной службе «Вести» сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.