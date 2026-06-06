В Верхней Пышме и Екатеринбурге введут ограничения из-за проезда мотоколонны

Мотофестиваль «Движение» проходит в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область) с 5 по 7 июня. Во время фестиваля в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя. В центре Екатеринбурга у часовни святой Екатерины развернута экспозиция из 18 мотоциклов из собрания будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает РМК.