Сборная России спокойно переиграла Буркина‑Фасо — 3:0

Во втором тайме Карпин сознательно отдал небольшую инициативу сопернику, чтобы вынудить команду гостей раскрыться. Буркина‑Фасо действительно создала несколько острых моментов, но класс и хладнокровие россиян сделали своё дело. Африканцы пытались включать прессинг, но россияне спокойно и уверенно выходили из‑под давленияНа 73‑й минуте всё решилось окончательно. Максим Петров прострелил в штрафную, и Илья Вахания, оказавшись в нужное время в нужном месте, отправил третий мяч в сетку — 3:0. Это окончательно сломило сопротивление гостей.