В Красноярском крае завершилась акция «Лесопожарный автопатруль»

Для школьников в разных территориях региона проводили квесты, мастер-классы и показы лесопожарной техники. В Минусинске и Шушенском детям демонстрировали работу дронов и спецмашин, а в Емельяновском округе разрешили попробовать оборудование пожарных в деле.