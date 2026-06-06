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В Красноярском крае завершилась акция «Лесопожарный автопатруль»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За 2,5 месяца лесные пожарные проехали сотни километров от южных районов до северных территорий региона и посетили около 70 населенных пунктов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За 2,5 месяца лесные пожарные проехали сотни километров от южных районов до северных территорий региона и посетили около 70 населенных пунктов.

Специалисты рассказывали жителям о правилах поведения в лесу, пожарной безопасности и опасности палов сухой травы. Участниками акции стали более 15 тысяч человек.

Как отметил директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин, автопатруль ежегодно стартует весной в южных территориях с высоким риском возгораний и постепенно охватывает весь край.

В этом году к акции присоединились сотрудники лесничеств, Лесной охраны и полиции. Главная цель — снизить число лесных пожаров по вине человека в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

Для школьников в разных территориях региона проводили квесты, мастер-классы и показы лесопожарной техники. В Минусинске и Шушенском детям демонстрировали работу дронов и спецмашин, а в Емельяновском округе разрешили попробовать оборудование пожарных в деле.

Десантники-пожарные Красноярского авиаотделения также рассказали о своей работе — прыжках с парашютом и спусках с высоты 45 метров.

Несмотря на завершение акции, профилактическая работа по предупреждению лесных пожаров в регионе продолжится.