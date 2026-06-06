Хабаровским кукольникам вручили диплом «За свет на кончиках пальцев»

Хабаровский краевой театр кукол вернулся из Красноярска, где с 30 мая по 3 июня прошёл IV Международный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA».
Коллектив из Хабаровского края представил спектакль «Карлсон, который живет на крыше» и выступил в программе рядом с театрами из Китая, Ирана, Монголии и ведущими российскими коллективами.
Постановка получила высокую оценку жюри и зрителей. По итогам фестиваля труппа привезла две награды и бронзовую статуэтку: специальный диплом жюри «За свет на кончиках пальцев» и диплом зрительского жюри «За то, что не позволяете взрослым забывать о звездах».
Особо отмечается, что признание спектакль получил не только от профессионального жюри, но и от зрителей фестиваля.
Министерство культуры Хабаровского края поздравило артистов с победой, отметив их вклад в развитие театрального искусства региона.