Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровским кукольникам вручили диплом «За свет на кончиках пальцев»

Театр кукол из Хабаровского края получил два диплома и бронзовую статуэтку фестивале в Красноярске.

Хабаровский краевой театр кукол вернулся из Красноярска, где с 30 мая по 3 июня прошёл IV Международный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA».

Коллектив из Хабаровского края представил спектакль «Карлсон, который живет на крыше» и выступил в программе рядом с театрами из Китая, Ирана, Монголии и ведущими российскими коллективами.

Постановка получила высокую оценку жюри и зрителей. По итогам фестиваля труппа привезла две награды и бронзовую статуэтку: специальный диплом жюри «За свет на кончиках пальцев» и диплом зрительского жюри «За то, что не позволяете взрослым забывать о звездах».

Особо отмечается, что признание спектакль получил не только от профессионального жюри, но и от зрителей фестиваля.

Министерство культуры Хабаровского края поздравило артистов с победой, отметив их вклад в развитие театрального искусства региона.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше