Большой теннис на экране: 5 фильмов, которые стоит посмотреть перед финалом Мирры Андреевой

Питер Кольт — теннисист, у которого всё идёт не лучшим образом: карьера катится к завершению, в личной жизни тоже не хватает побед. Но неожиданно он получает шанс выступить на Уимблдонском турнире. Там Питер встречает Лиззи, яркую звезду американского тенниса, и эта встреча меняет для него всё. Любовь и азарт возвращают герою веру в себя. Он начинает подниматься всё выше по турнирной сетке, хотя ещё недавно сам почти не верил в собственные силы. «Уимблдон» — самый лёгкий фильм в подборке: романтическая комедия о последнем шансе, вдохновении и том самом моменте, когда человек неожиданно снова начинает играть, как победитель.