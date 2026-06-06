В Сети прошла премьера мультфильма «Газпром нефти» для арт-проекта «Родной Север»

— Мы вместе с партнерами создали этот мультфильм, чтобы рассказать о традициях коренных народов Севера через понятный всем язык сказок. Мы не только поддерживаем традиционный уклад жизни северян, но и сохраняем их нематериальное наследие, — отметил автор идеи проекта, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании Александр Дыбаль.