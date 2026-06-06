Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети прошла премьера мультфильма «Газпром нефти» для арт-проекта «Родной Север»

Сегодня в российских онлайн-кинотеатрах Premier и Rutube состоялась премьера мультфильма «Родной Север», созданного «Газпром нефтью» совместно с авторами «Смешариков и “Фиксиков”. Анимационный фильм стал частью одноименного арт-проекта на ПМЭФ о культурном наследии хантов, манси, ненцев и селькупов, живущих на Крайнем Севере, где расположены крупнейшие нефтепромыслы компании.

Сегодня в российских онлайн-кинотеатрах Premier и Rutube состоялась премьера мультфильма «Родной Север», созданного «Газпром нефтью» совместно с авторами «Смешариков и “Фиксиков”. Анимационный фильм стал частью одноименного арт-проекта на ПМЭФ о культурном наследии хантов, манси, ненцев и селькупов, живущих на Крайнем Севере, где расположены крупнейшие нефтепромыслы компании.

Север — один из ключевых регионов деятельности компании, где по программе социальных инвестиций «Родные города» она помогает коренным народам сохранять национальную идентичность, историческое наследие и традиции. Ранее Московский НПЗ провел для школьников презентацию аудиокниги «Сказки Крайнего Севера. Открывая Тундру» и передал печатные издания библиотекам юго-востока столицы.

— Мы вместе с партнерами создали этот мультфильм, чтобы рассказать о традициях коренных народов Севера через понятный всем язык сказок. Мы не только поддерживаем традиционный уклад жизни северян, но и сохраняем их нематериальное наследие, — отметил автор идеи проекта, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании Александр Дыбаль.