В Сети прошла премьера мультфильма «Газпром нефти» для арт-проекта «Родной Север»

Сегодня в российских онлайн-кинотеатрах Premier и Rutube состоялась премьера мультфильма «Родной Север», созданного «Газпром нефтью» совместно с авторами «Смешариков и “Фиксиков”. Анимационный фильм стал частью одноименного арт-проекта на ПМЭФ о культурном наследии хантов, манси, ненцев и селькупов, живущих на Крайнем Севере, где расположены крупнейшие нефтепромыслы компании.
Север — один из ключевых регионов деятельности компании, где по программе социальных инвестиций «Родные города» она помогает коренным народам сохранять национальную идентичность, историческое наследие и традиции. Ранее Московский НПЗ провел для школьников презентацию аудиокниги «Сказки Крайнего Севера. Открывая Тундру» и передал печатные издания библиотекам юго-востока столицы.
— Мы вместе с партнерами создали этот мультфильм, чтобы рассказать о традициях коренных народов Севера через понятный всем язык сказок. Мы не только поддерживаем традиционный уклад жизни северян, но и сохраняем их нематериальное наследие, — отметил автор идеи проекта, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании Александр Дыбаль.