Поколенческий запрет на табак: все «за», а дело ни с места

Такая сценка вполне может стать реальностью, если Минздрав докажет необходимость так называемого поколенческого запрета продажи табачных изделий всем родившимся после 1 января 2009 года. На днях глава ведомства Михаил Мурашко подтвердил, что конечная цель — вырастить «поколение без потребления никотина». Такой закон не раз предлагали принять в Госдуме. А теперь высказалось и общество. Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску работы, идею поддерживает большинство россиян — 55 процентов (в Москве — 54). Против лишь 23 процента.
На Мальдивах поколенческий запрет уже действует — там последним «курящим годом» стал 2006-й. То же самое готовится в Великобритании: закон утвержден парламентом, теперь его должен подписать король Карл III. В США все зависит от местных властей. В Бруклайне (штат Массачусетс) еще пять лет назад запретили продажу табачных изделий всем рожденным в 21 веке. То же самое сделали и в ряде других городов штата. В Новой Зеландии сначала объявили о поколенческом запрете, но затем дали заднюю. А в Малайзии прокуратура посчитала, что такой запрет противоречит конституции. Идея горячо обсуждалась в Дании, Сингапуре, Австралии. В принципе, все согласны: число курильщиков обязательно уменьшится.
Но встает вопрос ущемления прав граждан, родившихся после роковой отсечки. Почему старшим братьям и сестрам можно, а им нельзя? Общество разделится на две части с разными возможностями, а это очевидное нарушение прав человека. И невольно закрадывается опасение, что под предлогом заботы о здоровье введут и другие запреты. Соль, например, и сладости тоже вредны. Тоже запретим? Есть сомнения и в реализуемости идеи. Ведь «младшие» всегда смогут попросить помощи у «старших». Скептики вспоминают уроки сухого закона в США в 1930-х годах и наш собственный печальный опыт борьбы с зеленым змием при Горбачеве. Кто поручится, что запреты не обернутся возникновением черного рынка, контрабандой и засильем контрафакта? Здравствуй, серая зона экономики!
Главные противники поколенческого запрета — производители табачных изделий. Ведь это угроза самому существованию отрасли. Табачники не устают напоминать, что платят большие налоги. Но есть и обратная сторона медали. Лечение заболеваний, вызванных курением, тяжким бременем ложится на здравоохранение. А еще помните, что речь идет не только о доходах и расходах, но и о долгой жизни миллионов людей. Да, идею можно серьезно критиковать. Беда в том, что лучшего способа избавления человечества от табачной зависимости пока не придумано.