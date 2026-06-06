Поколенческий запрет на табак: все «за», а дело ни с места

Но встает вопрос ущемления прав граждан, родившихся после роковой отсечки. Почему старшим братьям и сестрам можно, а им нельзя? Общество разделится на две части с разными возможностями, а это очевидное нарушение прав человека. И невольно закрадывается опасение, что под предлогом заботы о здоровье введут и другие запреты. Соль, например, и сладости тоже вредны. Тоже запретим? Есть сомнения и в реализуемости идеи. Ведь «младшие» всегда смогут попросить помощи у «старших». Скептики вспоминают уроки сухого закона в США в 1930-х годах и наш собственный печальный опыт борьбы с зеленым змием при Горбачеве. Кто поручится, что запреты не обернутся возникновением черного рынка, контрабандой и засильем контрафакта? Здравствуй, серая зона экономики!