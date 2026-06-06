Внук писателя Бориса Заходера хочет торговать мясом под брендом «Винни Пух»

В прошлом году Деревянский отсудил права на бренд у ООО «Городская организация Союза писателей». В 2004 году товарный знак зарегистрировал его отец и сын Бориса Заходера Андрей Деревянский. Спустя девять лет Фёдор продал права, но затем решил их вернуть. Как показала проверка, компания-владелец последние несколько лет товарный знак не использовала, что и стало основанием для возврата.