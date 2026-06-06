Байки из «Эппла»: Хавьер Бардем представляет самый жуткий «Мыс страха»

Сериал предлагает новый взгляд на этот конфликт. Начнем с того, что адвокат здесь женщина, а не мужчина. А ее муж был на том самом процессе прокурором. Теперь у них семья, огромный дом и два (а не один, как раньше) очень трудных ребенка-подростка. Преступный гений Макс Кейди у Роберта де Ниро был еще до тюрьмы насильником и извращенцем. Кейди Бардема выходит на свободу после 17 лет, потому что нашлись доказательства его невиновности. Возможно, у него были трудное детство и токсичный характер, но, как трубят национальные СМИ, монстром его сделала именно тюрьма. Если ты не убивал свою беременную жену, а всё равно отсидел 17 лет — это ведь совсем другое дело, не так ли?