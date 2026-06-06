В Солонцах ликвидировали крупную несанкционированную свалку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Солонцы под Красноярском вывезли 350 кубометров мусора с несанкционированной свалки на улице Новой, 28А. Об этом сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
По его словам, о свалке неоднократно сообщали жители в социальных сетях. Отходы на площадку, предположительно, свозили автомобили из ближайших СНТ.
После уборки территории инспекторы экологического надзора начали дежурства на месте, чтобы предотвратить повторное появление свалки. Накануне специалисты наблюдали за площадкой в течение всего дня, однако фактов незаконного сброса мусора не выявили.
Проверки продолжаются. В министерстве экологии заявили, что будут следить за ситуацией и в выходные дни.