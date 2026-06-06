Заболеваемость корью в Ростовской области за год снизилась в 25 раз

Согласно итоговому докладу регионального управления Роспотребнадзора, в 2025 году заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в 25 раз.
За отчётный период в регионе зарегистрировано 64 случая лабораторно подтверждённой инфекции. Большинство заболевших — непривитые граждане либо лица с неизвестным прививочным анамнезом.
Более половины выявленных случаев пришлось на детскую возрастную группу. Наибольшее число заболевших зафиксировано в городе Батайске — 36 человек. Из общего числа зарегистрированных случаев 12 были признаны завозными: инфекция была привезена из Вьетнама, Бангладеш и ряда других регионов России.
Специалисты отмечают, что внутрибольничного распространения вируса не зафиксировано. В целях сдерживания распространения инфекции медики оперативно проводили вакцинацию в очагах заражения. Всего за год прививки от кори получили свыше 43 000 жителей Ростовской области.