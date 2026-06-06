Заболеваемость корью в Ростовской области за год снизилась в 25 раз

Более половины выявленных случаев пришлось на детскую возрастную группу. Наибольшее число заболевших зафиксировано в городе Батайске — 36 человек. Из общего числа зарегистрированных случаев 12 были признаны завозными: инфекция была привезена из Вьетнама, Бангладеш и ряда других регионов России.