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Заболеваемость корью в Ростовской области за год снизилась в 25 раз

Об этом сообщается в итоговом докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно итоговому докладу регионального управления Роспотребнадзора, в 2025 году заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в 25 раз.

За отчётный период в регионе зарегистрировано 64 случая лабораторно подтверждённой инфекции. Большинство заболевших — непривитые граждане либо лица с неизвестным прививочным анамнезом.

Более половины выявленных случаев пришлось на детскую возрастную группу. Наибольшее число заболевших зафиксировано в городе Батайске — 36 человек. Из общего числа зарегистрированных случаев 12 были признаны завозными: инфекция была привезена из Вьетнама, Бангладеш и ряда других регионов России.

Специалисты отмечают, что внутрибольничного распространения вируса не зафиксировано. В целях сдерживания распространения инфекции медики оперативно проводили вакцинацию в очагах заражения. Всего за год прививки от кори получили свыше 43 000 жителей Ростовской области.