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Энергетики «Россети Сибирь» в Красноярском крае переведены в режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, в центральных округах Красноярского края ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +35°С и выше. В связи с этим на выходных филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» работает в режиме повышенной готовности.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, в центральных округах Красноярского края ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +35°С и выше. В связи с этим на выходных филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» работает в режиме повышенной готовности.

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Подготовлены 32 резервных источника электроснабжения, которые при необходимости обеспечат подачу электроэнергии в социально значимые объекты. Ведётся мониторинг работы энергообъектов и погодных условий.

Энергетики напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи линий электропередачи и объектов электроэнергетики. В частности, недопустимо проникать за ограждение подстанций, чтобы укрыться в их тени.

По вопросам электроснабжения можно обращаться на бесплатный круглосуточный телефон «Светлой линии»: 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220).