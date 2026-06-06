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Два мыса на севере Красноярского края внесли в государственный каталог

Управление Росреестра по Красноярскому краю официально зарегистрировало в Государственном каталоге географических объектов два новых наименования: мыс Аварийный и мыс Васильева.

Управление Росреестра по Красноярскому краю официально зарегистрировало в Государственном каталоге географических объектов два новых наименования: мыс Аварийный и мыс Васильева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Данные географические объекты находятся на юго-западном берегу Таймырского полуострова, который омывают воды Карского моря. Расположенный на полуострове Таймыр, на Берегу Петра Чичагова, мыс Аварийный выступает в южную акваторию Карского моря из восточной части бухты Аварийная. В непосредственной близости от мыса в море впадает одноименная река. В советской и российской картографической практике названия «Аварийный» и «Аварийная» традиционно закреплялись за географическими объектами, где происходили происшествия. Этот район издавна считался опасным для мореплавания из-за большого количества мелководий, сильных прижимных течений и нестабильной ледовой обстановки. Непредсказуемое движение льдов часто приводило к тому, что корабли здесь садились на мель или оказывались в ледовом плену, что вынуждало их команды покидать суда и высаживаться на побережье. Мыс, названный в честь охотника Ильи Васильева, находится на Берегу Петра Чичагова полуострова Таймыр, восточнее устья реки Аварийная. Этот географический объект выступает в южную акваторию Карского моря и расположен западнее мыса Двух Медведей. Топоним был официально присвоен данной точке в 1963 году. Данная часть побережья является значимым участком морской территории российской Арктики и отличается крайне суровыми климатическими условиями.

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