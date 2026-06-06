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43 рейса задерживаются в аэропорту Петербурга утром 6 июня

В петербургском аэропорту Пулково утром 6 июня зафиксированы массовые задержки вылетов.

В петербургском аэропорту Пулково утром 6 июня зафиксированы массовые задержки вылетов. По данным пресс-службы воздушной гавани, на 09:00 по московскому времени 43 рейса задерживаются на два часа и более. Кроме того, 16 бортов направлены на запасные аэродромы, откуда их ожидают для дальнейшего прибытия.

«Пассажиры, ожидающие вылета, обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам», — отметили в пресс-службе.

Администрация аэропорта подчеркнула, что никаких чрезвычайных ситуаций в здании терминала не происходит. Ограничения на полеты уже сняты.

Регион в субботнее утро подвергался массированной атаке беспилотников. Над областью сбит по меньшей мере 141 БПЛА. Как сообщили власти, обломки упали в трех районах.

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