43 рейса задерживаются в аэропорту Петербурга утром 6 июня

В петербургском аэропорту Пулково утром 6 июня зафиксированы массовые задержки вылетов. По данным пресс-службы воздушной гавани, на 09:00 по московскому времени 43 рейса задерживаются на два часа и более. Кроме того, 16 бортов направлены на запасные аэродромы, откуда их ожидают для дальнейшего прибытия.
«Пассажиры, ожидающие вылета, обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам», — отметили в пресс-службе.
Администрация аэропорта подчеркнула, что никаких чрезвычайных ситуаций в здании терминала не происходит. Ограничения на полеты уже сняты.
Регион в субботнее утро подвергался массированной атаке беспилотников. Над областью сбит по меньшей мере 141 БПЛА. Как сообщили власти, обломки упали в трех районах.