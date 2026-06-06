Пляжи Таганрога получили положительное заключение Роспотребнадзора

Городские пляжи уже принимают первых отдыхающих, хотя погода остается неустойчивой. В городе подготовили два муниципальных пляжа — Центральный и Приморский, работающие с 9:00 до 20:00. По данным властей, на территории установлены душевые, раздевалки, туалеты и питьевые фонтанчики, а также смонтированы теневые навесы. В акватории Центрального пляжа размещены два переходных мостика, завезен и распределен песок. На обоих пляжах оборудованы медицинские пункты и посты спасателей. Медики уже приступили к работе, есть обращения.