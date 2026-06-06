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На выездах из Красноярска 6 июня образовались серьезные пробки

Выходные принесли пробки на дороги Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

Жаркий выходной принес пробки на дороги Красноярска — сложная ситуация образовалась на выездах из города. По данным онлайн-карт, самый большой затор днем 6 июня зафиксировали на улице Свердловская — автомобили стоят на участке от Николаевского моста до парка флоры и фауны «Роев ручей».

Кроме того, «красным» горят дороги на Тотмина, Калинина (в направлении деревни Минино), а также около поселка Солонцы.

В целом в краевом центре вполне благополучная дорожная ситуация — карты показывают всего три балла.

Автомобилистам лучше учитывать эту информацию при выборе маршрута.