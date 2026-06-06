На выездах из Красноярска 6 июня образовались серьезные пробки

Жаркий выходной принес пробки на дороги Красноярска — сложная ситуация образовалась на выездах из города. По данным онлайн-карт, самый большой затор днем 6 июня зафиксировали на улице Свердловская — автомобили стоят на участке от Николаевского моста до парка флоры и фауны «Роев ручей».