Синоптик озвучил сроки окончания жаркой погоды в Москве

Жаркая погода сохранится в Москве как минимум до начала следующей недели. Наиболее высокие температуры ожидаются в понедельник, 8 июня. Об этом сообщил в разговоре с aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик не стал называть эту жару аномальной, поскольку, по его словам, это было бы преувеличением.
«Жаркая погода продержится до понедельника включительно. Самым жарким днем станет именно понедельник — столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов», — сообщил Шувалов.
Согласно его прогнозу, в субботу и воскресенье температура воздуха немного снизится.
Однако, как уточнил специалист, резкого похолодания ждать не стоит. На смену сухой и знойной погоде придет влажная. Будут дожди, но температура ожидается летняя — в пределах 22−27 градусов.
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