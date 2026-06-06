В Югре разработали вездеход нового поколения «Тром 26»

Инженеры конструкторского бюро «Тром» разработали снегоболотоход нового поколения в Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Машина «Тром 26» поможет в освоении труднодоступных мест, сообщили в департаменте промышленности региона.
Основной задачей при разработке «Тром 26» стало создание надежной техники из доступных российских комплектующих, способной эффективно работать в условиях бездорожья. Машина, созданная в 2026 году с нуля, задумывалась как аналог вездеходных грузовиков «Урал» «и “КамАЗ”, но с принципиально более высокой проходимостью для работы на самых сложных участках.
Появление новой модели позволит расширить сезон эксплуатации техники, отказаться от строительства дорог во многих случаях и работать на особо охраняемых территориях. Транспортное средство можно использовать в качестве арктического вездеходного автобуса, лесопожарной машины, трубовоза, сельскохозяйственного трактора и в других конфигурациях.
Конструкторское бюро планирует собирать до 3−5 таких машин в год. Если спрос на них возрастет, рассматривается вариант организации серийного выпуска.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.