В Югре разработали вездеход нового поколения «Тром 26»

Основной задачей при разработке «Тром 26» стало создание надежной техники из доступных российских комплектующих, способной эффективно работать в условиях бездорожья. Машина, созданная в 2026 году с нуля, задумывалась как аналог вездеходных грузовиков «Урал» «и “КамАЗ”, но с принципиально более высокой проходимостью для работы на самых сложных участках.