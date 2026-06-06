Новый детский центр откроется в Волгограде на базе музея-заповедника

Новый детский культурно-просветительский центр «Дом Глич» заработает на базе музея-заповедника «Старая Сарепта» в Волгограде в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения региона.
В пространстве, которое будет расположено в здании бывшего дома сарептских горчичных фабрикантов, планируют проводить мастер-классы, интерактивы, праздники, фестивали и другие мероприятия. Там дети и родители смогут вместе глубже изучить историю, науку и творчество родного края.
«Дом Глич» будет открыт уже в сентябре. Напомним, по нацпроекту в этом году в области начнут работу еще два детских культурно-просветительских центра.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.