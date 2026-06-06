В Богучанском округе непристегнутый водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с пикапом (видео)

В Богучанском округе на трассе произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового атомобиля.
По предварительным данным полиции, 5 июня на 2-м километре автодороги «Богучаны—Юрубчен—Байкит» 67-летний водитель легкового автомобиля «Сузуки» ехал со стороны п. Ангарский в сторону с. Богучаны.
При совершении левого поворота, не убедившись в безопасности маневра, он допустил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлюкс» под управлением 39-летнего водителя, который двигался ему навстречу (со стороны с. Богучаны в сторону п. Ангарский).
Водитель «Сузуки» не был пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП он погиб на месте до приезда скорой. Водитель «Тойота Хайлюкс» не пострадал.