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В Богучанском округе непристегнутый водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с пикапом (видео)

67-летний водитель легкового автомобиля «Сузуки» ехал со стороны п. Ангарский в сторону с. Богучаны.

В Богучанском округе на трассе произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового атомобиля.

По предварительным данным полиции, 5 июня на 2-м километре автодороги «Богучаны—Юрубчен—Байкит» 67-летний водитель легкового автомобиля «Сузуки» ехал со стороны п. Ангарский в сторону с. Богучаны.

При совершении левого поворота, не убедившись в безопасности маневра, он допустил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлюкс» под управлением 39-летнего водителя, который двигался ему навстречу (со стороны с. Богучаны в сторону п. Ангарский).

Водитель «Сузуки» не был пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП он погиб на месте до приезда скорой. Водитель «Тойота Хайлюкс» не пострадал.