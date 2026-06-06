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В Урюпинске простятся с контрактником Кириллом Мухтаровым

В Урюпинске Волгоградской области простятся с местным жителем, погибшим на.

В Урюпинске Волгоградской области простятся с местным жителем, погибшим на СВО. Как сообщили в администрации городского округа, Кирилл Мухтаров учился в средней школе № 4, а после получения профессии заключил контракт с Минобороны.

— Погиб при выполнении боевых задач по освобождению ДНР, проявив мужество, — говорится в некрологе.

У Кирилла осталась семья — родители, жена, брат, сестра.

Похоронят героя с воинскими почестями 8 июня. Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов.

Фото администрации Урюпинска.