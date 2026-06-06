Как уберечь подростков от вербовки экстремистов

Вовлечение в экстремистскую деятельность или в наркотический оборот — эти две угрозы, по мнению родительского и экспертного сообщества Волгограда, сегодня являются наиболее серьёзными для молодёжи. Как уберечь от них наших детей?
От 10 лет и больше.
Все хорошо помнят громкое задержание банды подростков-неонацистов в Волгограде в конце 2025 г. Организатору и двум членам группировки было по 17 лет, ещё двум подросткам — по 15. Инициатор группы на своём канале открыто призывал к насилию в отношении выходцев из республик бывшего СССР. Члены группировки поджигали машины представителей различных национальностей, хранили фашистскую символику, порох, взрывчатку. Одной из акций преступной банды стало сожжение копии знамени Победы.
Этот случай, безусловно, чрезвычайный, но, к сожалению, не проходит и недели без сообщений о публикации подростком экстремистских постов или попыток провести ту или иную дестабилизирующую акцию.
«Существует целая индустрия вовлечения молодёжи в экстремистскую деятельность, — объясняет кандидат социологических наук, эксперт Ассоциации “Независимый общественный мониторинг” Антон Лукаш. — Здесь несколько направлений: с одной стороны, это так называемые проповедники экстремистских культов, которые нацелены преимущественно на религиозную и околорелигиозную молодёжь, а также фанатское сообщество. Далее те, кто вовлекает молодёжь в незаконную общественно-
политическую деятельность. И самая опасная категория — это украинские спецслужбы, ЦИПсО — центр информационно-психологических операций, расширивший свою деятельность в отношении подростков".
«Этих вербовщиков тщательно готовят, — говорит эксперт, социальный психолог Ульяна Неверова. — Они хорошо знают, что в подростковый период важно мнение не учителей и не родителей, а так называемой референтной группы — в первую очередь это сверстники, во-вторую — взрослые, которым удаётся чем-то увлечь подростка, а может, запугать. Они умело манипулируют жертвой, постепенно подчиняя себе».
При этом подростки и не предполагают, какая серьёзная ответственность грозит им за те или иные действия. Они в прямом смысле слова не ведают, что творят, что сами портят жизнь раз и навсегда. И вот это очень важно им объяснить, уверен Антон Лукаш.
«Террористические преступления всегда относятся к тяжким, по ним не бывает административной ответственности, только уголовная, — объясняет эксперт. — Эта ответственность наступает уже с 14 лет. Условного срока наказания в таких делах не существует, срок заключения составляет 10, 20 лет или пожизненно, условно-досрочное освобождение исключается».
Вербовка ушла в соцсети.
Экстремистские и наркотические угрозы для молодёжи объединяет то, что исходят они из интернета. К сожалению, опасность не уменьшается с годами. Так, согласно данным ГУ МВД по Волгоградской области, в 2025 г. количество преступлений, совершённых в регионе несовершеннолетними или с их участием, увеличилось на 61,2%. При этом в 3,8 раза (с 56 до 212) увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
«Вербовка сегодня ушла в соцсети и мессенджеры, — раскрывает механизм вовлечения Антон Лукаш. — Подросткам предлагают “лёгкий” заработок в качестве курьера-закладчика, обещая полную анонимность и безопасность. На деле — сломанные судьбы и реальные тюремные сроки».
Все эксперты говорят о важности профилактических мер.
«Если к подростковому возрасту не будет сформирована атмосфера доверия, уважения в семье, не выработана практика совместных дел и времяпровождения, риск утратить контакт с ребёнком возрастает, — объясняет Ульяна Неверова. — Идеально, если любимое место для вашего ребёнка — это семья, а ваши контакты с ним — неформальные».
Но что делать, если вы почувствовали, что с подростком что-то не так?
«Первым делом надо обращаться в полицию, — настаивает Антон Лукаш. — Не надо этого бояться! Пока вы будете размышлять, куда вести ребёнка — к психологу или к психотерапевту, станет поздно. Если есть признаки преступления, полиция всё равно придёт, но в таком случае она будет выступать как карательный орган. Если же вы обратитесь сами, пока, возможно, ещё ничего страшного не совершилось, она сможет защитить подростка и предотвратить беду».
Что должно насторожить родителей.
Резкая смена круга общения и скрытность, установка новых паролей на гаджеты, появление новых, непонятных слов в речи, внезапное появление карманных денег или новых вещей, которые вы не покупали, странные маршруты прогулок, фото пустырей, заброшенных мест могут стать признаками вовлечения подростка в наркодилерство.
Замкнутость, бледность, суетливость, погружённость в себя, неопрятность, бессонница, отказ идти в школу, странная переписка в телефоне могут быть признаками вовлечения в деструктивную группировку.