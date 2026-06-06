Как уберечь подростков от вербовки экстремистов

«Первым делом надо обращаться в полицию, — настаивает Антон Лукаш. — Не надо этого бояться! Пока вы будете размышлять, куда вести ребёнка — к психологу или к психотерапевту, станет поздно. Если есть признаки преступления, полиция всё равно придёт, но в таком случае она будет выступать как карательный орган. Если же вы обратитесь сами, пока, возможно, ещё ничего страшного не совершилось, она сможет защитить подростка и предотвратить беду».