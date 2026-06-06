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Сотрудники МЧС спасли более 200 коров с горящей фермы в Нижегородской области

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

Источник: Живем в Нижнем

210 голов крупного рогатого скота, в том числе 7 телят, удалось спасти во время пожара на ферме в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Здание, в котором находились животные, вспыхнуло в деревне на территории Ковернинского округа. Животных удалось вывести из огня совместными усилиями пожарных и сотрудников фермы.

Открытое горение было ликвидировано на площади более 2 тысяч «квадратов». К счастью, обошлось без жертв. Причину возгорания устанавливят специалисты.

Ранее мы писали, что один человек пострадал и один погиб при пожаре на улице Энгельса в Кулебаках.

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