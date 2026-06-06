В Самаре у школы и детсада заметили змею, жители просят скосить траву

По словам самарчанки, гадюка проявляла агрессию по отношению к ее собаке. Женщина не стала подходить ближе, но успела сделать фото. Она отмечает, что хорошо различает ужей, не раз держала их в руках, и уверена: это не уж, желтых пятен на голове у змеи не было.