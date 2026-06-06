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В Самаре у школы и детсада заметили змею, жители просят скосить траву

В Самаре жительница 13-го микрорайона сообщила в соцсетях об опасной находке.

Источник: Соцсети

Женщина гуляла с собакой между домами на улице Димитрова, в районе приюта «Надежда», школы № 157 и детского сада № 383. Там она заметила крупную змею.

По словам самарчанки, гадюка проявляла агрессию по отношению к ее собаке. Женщина не стала подходить ближе, но успела сделать фото. Она отмечает, что хорошо различает ужей, не раз держала их в руках, и уверена: это не уж, желтых пятен на голове у змеи не было.

Автор поста обеспокоена тем, что рядом находятся школа и детский сад, где гуляют дети и занимаются футболом. Она просит скосить высокую траву на прилегающей территории. В ней змеи могут прятаться в жаркую погоду. По фото сложно понять, кто именно выполз к людям: уж или гадюка. Но в любом случае осторожность не помешает.