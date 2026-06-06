В Ростове-на-Дону несовершеннолетний подозревается в мошенничестве на 7 млн рублей

Следствие считает, что в марте 2026 года несовершеннолетний работал курьером в организованной группе, участники которой представлялись сотрудниками государственных органов и обманным путем похитили деньги у двух жительниц Ростова-на-Дону. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 7 млн руб. По данным правоохранителей, в одном из эпизодов обвиняемый лично получил от потерпевшей пакет с наличными, после чего был задержан.