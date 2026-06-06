В Крыму выберут лучших сотрудников сферы туризма

Конкурс «Подари улыбку гостю» для работников сферы туризма стартовал в Крыму 1 июня при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
Принять участие в мероприятии могут сотрудники службы приема и размещения гостиниц, отелей и иных средств размещения региона. Подача заявок открыта до 30 июня, а с 1 июля по 30 сентября прошедшие первый этап будут выполнять конкурсные задания. В этот же период пройдет онлайн-голосование. Определение победителей и их награждение состоится с 1 по 15 октября. Оставить заявку и узнать подробнее можно по ссылке.
«Крым всегда славился своим уникальным, душевным гостеприимством. В Год крымского гостеприимства мы хотим не просто поддержать эти вековые традиции, но и вывести их на новый, профессиональный уровень. Конкурс “Подари улыбку гостю” — это уникальная возможность для наших отелей в целом и для сотрудников службы приема и размещения проявить себя, доказать, что именно они являются лучшими в своей профессии. Мы хотим рассказать о тех, кто своим искренним отношением, безупречным сервисом и вниманием к деталям делает отдых в Крыму по-настоящему незабываемым», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.