В Крыму выберут лучших сотрудников сферы туризма

«Крым всегда славился своим уникальным, душевным гостеприимством. В Год крымского гостеприимства мы хотим не просто поддержать эти вековые традиции, но и вывести их на новый, профессиональный уровень. Конкурс “Подари улыбку гостю” — это уникальная возможность для наших отелей в целом и для сотрудников службы приема и размещения проявить себя, доказать, что именно они являются лучшими в своей профессии. Мы хотим рассказать о тех, кто своим искренним отношением, безупречным сервисом и вниманием к деталям делает отдых в Крыму по-настоящему незабываемым», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.