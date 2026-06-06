Туристам из РФ грозят новые визовые ограничения в Европе

Выдачу виз гражданам России в странах Европейского союза могут дополнительно ужесточить. Об этом сообщает Euronews, отмечая, что идею давления на российских туристов поддержали 11 стран ЕС. Брюссель пообещал принять меры после того, как группа государств во главе со Швецией осудила «фрагментацию» системы выдачи виз россиянам. Новую инициативу в визовой сфере планируют представить в 2027 году.
Письмо с требованием единого жесткого подхода подписали Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Норвегия и Исландия. Авторы документа раскритиковали Францию, Италию и Испанию за то, что те сохраняют возможность получения туристических виз россиянами. Представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт заявил, что в ЕС рассматривают введение целевых визовых ограничений в рамках политики реагирования на риски безопасности, которые в Брюсселе связывают с действиями третьих стран.
Таким образом, инициатива стран Восточной и Северной Европы может привести к ужесточению визового режима для россиян, несмотря на позицию некоторых южных государств ЕС, выступающих за сохранение туристического обмена.