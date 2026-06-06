Туристам из РФ грозят новые визовые ограничения в Европе

Письмо с требованием единого жесткого подхода подписали Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Норвегия и Исландия. Авторы документа раскритиковали Францию, Италию и Испанию за то, что те сохраняют возможность получения туристических виз россиянами. Представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт заявил, что в ЕС рассматривают введение целевых визовых ограничений в рамках политики реагирования на риски безопасности, которые в Брюсселе связывают с действиями третьих стран.