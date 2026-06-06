В Волгоградской области за год от рака умерли 3646 человек, среди них 6 детей

Также в 2024 году рак впервые обнаружили у 10 483 пациентов в Волгоградской области. Это на 7% больше, чем годом ранее. У 34% болезнь выявлена на 1 стадии, у 28% на 2 стадии, у 15% на 3 стадии, у 20% на 4 стадии. Чаще всего обнаруживали новообразования кожи, кроме меланомы, злокачественные новообразования молочной железы, предстательной железы, трахеи, бронхов и легкого, и т.д. Больше всего заболевших — в Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах.