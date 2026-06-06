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Символом Дягилевского фестиваля 2026 года стал ангел из Пермской галереи

Мероприятия пройдут с 11 по 20 июня.

Ангел из коллекции Пермской галереи стал символом Дягилевского фестиваля 2026 года, сообщает «Новый компаньон».

Идея принадлежит художественному руководителю Теодору Курентзису, который высказал её после посещения нового здания галереи в мае.

«Пермь — город ангелов», — отметил Курентзис, перекликаясь с известной фразой писательницы Нины Горлановой: «Пермяк пермяку — ангел».

Визуальное решение разработала петербургский дизайнер Анастасия Петяхина. В оформлении фестиваля впервые использован жемчужно-серый цвет.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о фестивальной программе 2026 года. Подробнее — в материале.