Символом Дягилевского фестиваля 2026 года стал ангел из Пермской галереи

Ангел из коллекции Пермской галереи стал символом Дягилевского фестиваля 2026 года, сообщает «Новый компаньон».
Идея принадлежит художественному руководителю Теодору Курентзису, который высказал её после посещения нового здания галереи в мае.
«Пермь — город ангелов», — отметил Курентзис, перекликаясь с известной фразой писательницы Нины Горлановой: «Пермяк пермяку — ангел».
Визуальное решение разработала петербургский дизайнер Анастасия Петяхина. В оформлении фестиваля впервые использован жемчужно-серый цвет.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о фестивальной программе 2026 года. Подробнее — в материале.