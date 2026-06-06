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Нижегородский школьник отдал 2,5 млн рублей и бриллианты родителей мошенникам

Парня ввели в заблуждение лжеработники Росфинмониторинга и ФСБ.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у нижегородцев 2,5 млн рублей через их сына. Вместе с деньгами ученик 11 класса передал злоумышленникам золотые украшения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

18-летний молодой человек был на связи с «сотрудниками» Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили его в необходимости отмены сомнительной операции по счету. По их указанию школьник взял деньги и драгоценности из дома, положил их в рюкзак и передал его неизвестному мужчине. Общую сумму ущерба установят в ходе следствия. Известно, что в числе ювелирных изделий, полученных мошенниками, были кольца с бриллиантами.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали что 5 подозреваемых в дропперстве задержали за неделю в Нижегородской област.