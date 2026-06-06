Нижегородский школьник отдал 2,5 млн рублей и бриллианты родителей мошенникам

18-летний молодой человек был на связи с «сотрудниками» Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили его в необходимости отмены сомнительной операции по счету. По их указанию школьник взял деньги и драгоценности из дома, положил их в рюкзак и передал его неизвестному мужчине. Общую сумму ущерба установят в ходе следствия. Известно, что в числе ювелирных изделий, полученных мошенниками, были кольца с бриллиантами.