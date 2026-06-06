Воронежцев пригласили на праздник и кинопоказ под открытым небом

6 июня воронежцев пригласили на праздник в рамках Года единства народов России (0+). В парке «Орленок» с 16.00 стартует культурная программа — выступление творческих коллективов и солистов, которые представят богатую палитру музыкального искусства коренных народов нашей страны. Также пройдут мастер-классы от умельцев декоративно-прикладного творчества.