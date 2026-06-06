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Воронежцев пригласили на праздник и кинопоказ под открытым небом

В «Орленке» стартует новый сезон проекта «Летний РетроКинозал».

Источник: Комсомольская правда

6 июня воронежцев пригласили на праздник в рамках Года единства народов России (0+). В парке «Орленок» с 16.00 стартует культурная программа — выступление творческих коллективов и солистов, которые представят богатую палитру музыкального искусства коренных народов нашей страны. Также пройдут мастер-классы от умельцев декоративно-прикладного творчества.

Горожане смогут познакомиться с предметами быта разных народов, послушать самобытные мелодии и песни. Юных посетителей парка ждет развлекательная программа с викторинами, танцами и играми.

В этот же вечер стартует четвертый сезон проекта «Летний РетроКинозал» (12+). В 21.00 под открытым небом воронежцам покажут один из шедевров советской киноклассики — фильм «Свинарка и пастух». Вход свободный.

Чем еще заняться на выходных читайте в афише «Комсомолки».