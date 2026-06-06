В Хабаровском крае прокуратура добилась взыскания 625 млн руб. с недропользователя

Центральный районный суд г. Хабаровска удовлетворил иск Комсомольского на Амуре природоохранного прокурора о взыскании с компании 625 млн рублей за ущерб, причинённый землям лесного фонда РФ, сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В ходе проверки, проведённой Комсомольской на Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой, выявлены нарушения законодательства при геологической разведке. Территория лесного участка, предоставленного компании для работ, оказалась захламлена отходами производства и потребления. Ёмкости с горюче смазочными материалами располагались на грунте без изолирующего покрытия. Также зафиксировано открытое сжигание отходов и незаконное снятие плодородного слоя почвы на площади 40 га.
Компания и её должностные лица привлечены к административной ответственности по 12 постановлениям. Общая сумма наложенных штрафов составила 786 тыс. рублей. По требованию прокуратуры участок очистили от отходов, а также оборудовали место для хранения горюче смазочных материалов.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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