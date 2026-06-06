В Хабаровском крае прокуратура добилась взыскания 625 млн руб. с недропользователя

В ходе проверки, проведённой Комсомольской на Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой, выявлены нарушения законодательства при геологической разведке. Территория лесного участка, предоставленного компании для работ, оказалась захламлена отходами производства и потребления. Ёмкости с горюче смазочными материалами располагались на грунте без изолирующего покрытия. Также зафиксировано открытое сжигание отходов и незаконное снятие плодородного слоя почвы на площади 40 га.