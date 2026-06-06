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Жителей Хабаровского края приглашают выиграть путешествие по России

Победители проекта смогут бесплатно отправиться в Сочи, Казань, на Алтай и в другие регионы страны.

Жители Хабаровского края старше 18 лет могут побороться за бесплатные путешествия по России в рамках специального проекта «Твоя вселенная возможностей: открывай Россию с “Другим Делом”». — сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края.

Программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» разыграет экскурсионные поездки по пяти направлениям: Екатеринбург, Сочи, Петрозаводск, Казань и Республика Алтай. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным, и приурочен к Году единства народов России.

Для участия необходимо зарегистрироваться в сервисе «Другое Дело», заполнить анкету и пройти тематические тесты, посвящённые городам России и их достопримечательностям. В каждом этапе конкурса будут выбирать четырёх победителей, которые отправятся в четырёхдневное путешествие.

Первой станет поездка в Екатеринбург. Её участники посетят музей Владимира Высоцкого, смотровую площадку небоскрёба, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, музей первого президента России Бориса Ельцина, а также природный парк «Бажовские места» и историческую Сысерть.

В июле организаторы проведут путешествия в Сочи и Республику Алтай, в августе — в Казань, а в сентябре — в Петрозаводск. Для победителей предусмотрены бесплатный проезд, проживание и питание.

По данным организаторов, за время существования программы участники выполнили более 25 миллионов полезных заданий и получили свыше миллиона призов.

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