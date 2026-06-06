Нижегородская область и Кыргызстан наладят научно‑технологическое партнерство

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ‑2026; 18+) достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между Нижегородской областью и Киргизской республикой в сфере науки, технологий и образования. Соответствующие планы обсудили заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин и чрезвычайный и полномочный посол Киргизской республики в России Кубанычбек Боконтаев.
В качестве инструмента координации совместной работы стороны рассматривают создание специальной рабочей группы. Она будет обеспечивать регулярный обмен мнениями по ключевым векторам партнерства — от реализации совместных проектов до подготовки специалистов для высокотехнологичных секторов экономики.
Особое внимание уделено взаимодействию в образовательной и ИТ‑сфере. В фокусе — развитие партнерских связей между ИТ‑кампусом «НЕЙМАРК» и профильными учебными заведениями Кыргызстана. Базой для такого сотрудничества уже служит соглашение, подписанное «НЕЙМАРКом» с Кыргызско‑Российским славянским университетом в рамках конференции ЦИПР‑2026 (18+).
Помимо научно‑образовательной повестки, участники переговоров затронули возможности расширения торгово‑экономических связей. Представители Нижегородской области презентовали потенциал местных предприятий, готовых к кооперации в таких отраслях, как промышленность, деревообработка и агропромышленный комплекс.
Тема международного взаимодействия стала одной из центральных в работе нижегородской делегации на ПМЭФ‑2026. В ходе форума регион также наметил направления сотрудничества с республикой Сербской в области науки, образования и экономики, обсудил перспективы продвижения проекта соколиного центра с партнерами из ОАЭ и Саудовской Аравии, а также представил свои подходы к промышленной и технологической кооперации в российско‑китайском треке.
Дмитрий Старостин отметил, что выстраивание долгосрочных партнерских отношений с зарубежными регионами и организациями — системный вектор работы Нижегородской области.
«На ПМЭФ мы вышли на обсуждение конкретных проектов в экономике, технологиях, образовании и инвестиционной сфере. Теперь важно последовательно реализовать достигнутые договоренности», — подчеркнул зампред областного правительства.