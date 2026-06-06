Нижегородская область и Кыргызстан наладят научно‑технологическое партнерство

Тема международного взаимодействия стала одной из центральных в работе нижегородской делегации на ПМЭФ‑2026. В ходе форума регион также наметил направления сотрудничества с республикой Сербской в области науки, образования и экономики, обсудил перспективы продвижения проекта соколиного центра с партнерами из ОАЭ и Саудовской Аравии, а также представил свои подходы к промышленной и технологической кооперации в российско‑китайском треке.