В Челябинской области пройдет тренинг по основам предпринимательства

Слушатели научатся находить и упаковывать бизнес-идею, формировать стратегию по привлечению клиентов, определять курс развития на ближайшие 6 месяцев, рассчитывать потенциальную прибыльность, бюджет и многое другое. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Принять участие в нем можно бесплатно. Для этого нужна предварительная регистрация на сайте регионального центра «Мой бизнес».