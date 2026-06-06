В Челябинской области пройдет тренинг по основам предпринимательства

Тренинг «Основы предпринимательства и бизнес-планирования» состоится в Челябинской области с 8 по 19 июня включительно, сообщили в министерстве экономического развития региона. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Слушатели научатся находить и упаковывать бизнес-идею, формировать стратегию по привлечению клиентов, определять курс развития на ближайшие 6 месяцев, рассчитывать потенциальную прибыльность, бюджет и многое другое. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Принять участие в нем можно бесплатно. Для этого нужна предварительная регистрация на сайте регионального центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.