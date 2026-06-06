В Ржевском округе Тверской области построят 10 овощехранилищ

«Для региона каждый такой проект имеет не только экономическое, но и огромное социальное значение. Это возможность для людей, молодежи в сельских территориях работать на современных производствах. Также это развитие инфраструктуры муниципалитетов за счет роста бюджетных доходов, повышение качества жизни», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.