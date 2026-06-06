В Ржевском округе Тверской области построят 10 овощехранилищ

Строительство 10 овощехранилищ запланировано в Ржевском округе Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Строить овощехранилища общей площадью 15 тыс. кв. м будет компания «Грин Фьюлз». Проект планируют реализовать в 2026—2027 годах.
«Для региона каждый такой проект имеет не только экономическое, но и огромное социальное значение. Это возможность для людей, молодежи в сельских территориях работать на современных производствах. Также это развитие инфраструктуры муниципалитетов за счет роста бюджетных доходов, повышение качества жизни», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.