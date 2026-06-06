На трассе Орбита — Тентюково в Сыктывкаре построят тротуары

Всего в Сыктывкаре в этом году собираются обновить более 4 км улично-дорожной сети. Кроме упомянутого участка, в порядок приведут проезжую часть и тротуары на улицах Тентюковской, Интернациональной, на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск по улице Пермской и не только.