На трассе Орбита — Тентюково в Сыктывкаре построят тротуары

Тротуары построят на участке трассы Орбита — Тентюково в Сыктывкаре при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Республики Коми.
На отрезке протяженностью 0,7 км специалисты заасфальтируют пешеходные дорожки, смонтируют бордюры, металлические пешеходные ограждения, остановочные павильоны, водосборные сооружения, а также высадят деревья и посеют газоны. Работы уже ведут вдоль жилого комплекса «Атлантида». Завершить их планируют летом 2026 года.
Всего в Сыктывкаре в этом году собираются обновить более 4 км улично-дорожной сети. Кроме упомянутого участка, в порядок приведут проезжую часть и тротуары на улицах Тентюковской, Интернациональной, на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск по улице Пермской и не только.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.