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Мэр Екатеринбурга пришел на фестиваль «Движение» на костылях

Журналисты «Комсомолки» заметили градоначальника в Верхней Пышме, откуда стартует мотоколонна.

Источник: Комсомольская правда

Градоначальник восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Алексей Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства мэру предоставили стул. Кроме этого на концерт приехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и митрополит Евгений (Кульберг).

Ограничения движения для всех видов транспорта будут вводиться на период прохождения мотоколонны с 12.45 по следующему маршруту:

Верхняя Пышма: на проспект Успенский (от улицы Александра Козицына, 2) до ЕКАД;

Екатеринбург: по пр. Космонавтов от ЕКАД — ул. Челюскинцев — ул. Свердлова — ул. Карла Либкнехта — пр. Ленина — ул. Пушкина — ул. Горького, а также ул. 8 Марта от пр. Ленина далее по ул. Б. Ельцина до ул. Челюскинцев, а также на пер. Химиков.