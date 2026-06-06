Мэр Екатеринбурга пришел на фестиваль «Движение» на костылях

Екатеринбург: по пр. Космонавтов от ЕКАД — ул. Челюскинцев — ул. Свердлова — ул. Карла Либкнехта — пр. Ленина — ул. Пушкина — ул. Горького, а также ул. 8 Марта от пр. Ленина далее по ул. Б. Ельцина до ул. Челюскинцев, а также на пер. Химиков.