В Архангельской области пройдут экологические акции по сбору вторсырья

Экологические акции по сбору вторсырья пройдут в Архангельской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.
Первое такое мероприятие стартует уже 6 июня. Участники акции «Не выбрасывай, а сдавай!» смогут сдать стекло, металл, включая жестяные крышки, консервные и алюминиевые банки, а также пластиковые бутылки из-под напитков с маркировкой ПЭТ-1. Всего откроют 13 точек приема вторсырья. Информация об адресах размещена по ссылке.
В Коряжме 13 и 27 июня пройдут акции по сбору вторсырья. Они организованы экодвижением «ЭкоБелки.29». Прием вторсырья будет проходить с 09:00 до 10:00 по адресу: улица Кирова, 1-й гаражный бокс от МФЦ. Можно сдать пластик с маркировками 1−6, макулатуру, металл, а также дой-паки.
В Архангельске 29 июня сбор вторсырья проведет волонтерское объединение «Арктические лисы». Пункт будет открыт на первом этаже главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета с 09:00 до 15:00. Участники акции смогут сдать туда макулатуру, пластик, алюминиевые и жестяные банки, жестяные крышки, стекло.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.