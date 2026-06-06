В Архангельской области пройдут экологические акции по сбору вторсырья

В Коряжме 13 и 27 июня пройдут акции по сбору вторсырья. Они организованы экодвижением «ЭкоБелки.29». Прием вторсырья будет проходить с 09:00 до 10:00 по адресу: улица Кирова, 1-й гаражный бокс от МФЦ. Можно сдать пластик с маркировками 1−6, макулатуру, металл, а также дой-паки.