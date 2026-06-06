Предпринимателей в Воронежской области научат управлять бизнесом

Вебинар на тему «Почему бизнес с отделом продаж не растет: скрытые потери и управление через цифры в 2026 году» пройдет в Воронежской области 10 июня. Занятие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.
Эксперт на мероприятии разберет, где в ежедневной работе на самом деле теряется прибыль, какие управленческие ошибки мешают росту бизнеса, как перейти от хаоса к понятной системе контроля и не только. В качестве спикера выступит Игорь Седых. Он является экспертом по внедрению системы управления бизнесом, автоматизации отделов продаж. Принять участие в мероприятии можно бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.