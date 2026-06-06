Предпринимателей в Воронежской области научат управлять бизнесом

Эксперт на мероприятии разберет, где в ежедневной работе на самом деле теряется прибыль, какие управленческие ошибки мешают росту бизнеса, как перейти от хаоса к понятной системе контроля и не только. В качестве спикера выступит Игорь Седых. Он является экспертом по внедрению системы управления бизнесом, автоматизации отделов продаж. Принять участие в мероприятии можно бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.