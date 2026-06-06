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Волгоградцев предупредили о всплеске Солнца и мощном геошторме

Он будет ощутим всю субботу 6 июня.

В Волгограде сегодня, 6 июня 2026 года, прогнозируют показатель до 4,6 балла, что близко к уровню магнитной бури и может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По данным синоптиков и специалистов по космической погоде, самый напряженный период ожидается с полуночи до полудня. В это время возможны головные боли, слабость, сонливость, перепады настроения и скачки артериального давления. После обеда активность начнет снижаться до 2,5−3,5 балла, однако останется выше обычного уровня. Вероятность полноценной магнитной бури во второй половине дня оценивается в 35%.

«Самое напряженное время — первая половина дня, когда метеозависимые люди могут почувствовать недомогание», — предупреждают специалисты.

Тем, кто страдает от перепадов давления или хронических сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется избегать чрезмерных нагрузок в первой половине дня, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за самочувствием.

Ранее сообщалось об изменении климата в Волгоградской области.