Волгоградцев предупредили о всплеске Солнца и мощном геошторме

По данным синоптиков и специалистов по космической погоде, самый напряженный период ожидается с полуночи до полудня. В это время возможны головные боли, слабость, сонливость, перепады настроения и скачки артериального давления. После обеда активность начнет снижаться до 2,5−3,5 балла, однако останется выше обычного уровня. Вероятность полноценной магнитной бури во второй половине дня оценивается в 35%.