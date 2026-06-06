Алиханов допустил привлечение ФНБ для замены судов старше 40 лет

Власти обсуждают использование средств Фонда национального благосостояния для программы обновления стареющего флота. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости в субботу, 6 июня.
По словам министра, потребности программы значительно превышают 300 млрд рублей. «ФНБ рассматривается всегда. Главное, чтобы Антон Германович был милостив и дал нам такие возможности. Это сотни миллиардов рублей, за 300. То есть программа максимум, которая нам нужна, требует таких сумм. Это при условии, что мы все суда, находящиеся в коридоре сейчас от 40 и старше, будем менять», — сказал Алиханов.
Он подчеркнул, что при обновлении флота важно ориентироваться на российское судостроение. Заказы, по его словам, должны размещаться на отечественных верфях, чтобы исключить закупку судов за рубежом, особенно бывших в эксплуатации. Основной акцент, уточнил министр, делается на обновление речного транспорта.
Алиханов ранее рассказал о подготовке финансовой модели для замены двигателя на Superjet‑100.