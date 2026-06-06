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Алиханов допустил привлечение ФНБ для замены судов старше 40 лет

Обновление флота может потребовать свыше 300 млрд рублей.

Источник: Клопс.ru

Власти обсуждают использование средств Фонда национального благосостояния для программы обновления стареющего флота. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости в субботу, 6 июня.

По словам министра, потребности программы значительно превышают 300 млрд рублей. «ФНБ рассматривается всегда. Главное, чтобы Антон Германович был милостив и дал нам такие возможности. Это сотни миллиардов рублей, за 300. То есть программа максимум, которая нам нужна, требует таких сумм. Это при условии, что мы все суда, находящиеся в коридоре сейчас от 40 и старше, будем менять», — сказал Алиханов.

Он подчеркнул, что при обновлении флота важно ориентироваться на российское судостроение. Заказы, по его словам, должны размещаться на отечественных верфях, чтобы исключить закупку судов за рубежом, особенно бывших в эксплуатации. Основной акцент, уточнил министр, делается на обновление речного транспорта.

Алиханов ранее рассказал о подготовке финансовой модели для замены двигателя на Superjet‑100.

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