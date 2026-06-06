Алиханов допустил привлечение ФНБ для замены судов старше 40 лет

По словам министра, потребности программы значительно превышают 300 млрд рублей. «ФНБ рассматривается всегда. Главное, чтобы Антон Германович был милостив и дал нам такие возможности. Это сотни миллиардов рублей, за 300. То есть программа максимум, которая нам нужна, требует таких сумм. Это при условии, что мы все суда, находящиеся в коридоре сейчас от 40 и старше, будем менять», — сказал Алиханов.