В Ростовской области на реке Маныч утонул мужчина

В Сальском районе обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Происшествие случилось 3 июня в селе Екатериновском. По данным ведомства, 38-летний мужчина на реке Маныч решил опробовать новый двигатель на надувной лодке. Однако во время теста потерял контроль над плавсредством и оказался в воде. Спустя двое суток сотрудники поисково-спасательной службы города Пролетарска обнаружили тело утонувшего и подняли его на поверхность.
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