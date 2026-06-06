ТОП-менеджер ВТБ объяснил ценность оффлайн-общения в работе с VIP-клиентами

Заявление прозвучало на фоне смены банковской модели с экономики массового привлечения на экономику удержания. Из-за удорожания маркетинга и ухода части рекламных площадок удержать действующего клиента стало выгоднее, чем найти нового. В ответ ВТБ перезапустил стратегию лояльности: чем дольше клиент с банком и чем больше продуктов использует, тем больше получает привилегий. Такая же система работает сейчас, в частности с клиентами Почта банка, перешедшими в ВТБ. Но ключевым отличием в борьбе за лояльность, как следует из заявлений топ-менеджмента, становится не только технологичная платформа, а способность предложить качественный человеческий контакт именно там, где он действительно нужен.