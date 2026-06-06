Питерские рейсы задержали в Волгограде

В аэропорту Волгограда сегодня, 6 июня, фиксируется сбой в расписании. По данным электронного табло, задержки коснулись самолетов из Санкт-Петербурга и Антальи. Один из бортов из северной столицы должен приземлиться в городе-герое вместо 11−50 ч. в 13−50 ч. Другой — в 18−25 ч. вместо 17−30 ч.
Также задерживается прилет самолета из Антальи. Он переносится с утра 6 июня на 18−00 ч. Соответственно, переносится и время вылета из воздушной гавани Волгограда на турецкий курорт.
Задержки связаны с действовавшими ограничениями на полеты над Ленинградской областью в связи с атакой БПЛА на этот регион нынешней ночью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше