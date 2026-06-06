Дмитрий Брейтенихер: Высокие ставки сформировали новую поведенческую модель у россиян

По прогнозам банка, объем привлеченных средств населения в российских банках по итогам года вырастет на 10% и превысит 72 трлн руб. Сам ВТБ намерен наращивать портфель быстрее рынка, в частности за счет нескольких миллионов клиентов Почта банка, недавно перешедших в ВТБ. Однако важнее количественных показателей структурный сдвиг: растет интерес клиентов не только к классическим вкладам, но и к более сложным инструментам — облигационным стратегиям и фондам денежного рынка.