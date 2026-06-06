В Псковской области пройдет фестиваль-лаборатория «Самолва 1242»

Историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242» состоится 8 августа в Псковской области, сообщили в управлении информационной политики правительства региона. Мероприятие призвано популяризировать культурное наследие, что отвечает целям нацпроекта «Семья».
Гостей фестиваля-лаборатории ждет театрализованное историческое шоу «Самолва 1242». Именно оно станет центральным событием дня. Также зрители смогут посетить концертные программы с участием музыкальных коллективов «Тролль гнет ель» и Cailleach (Кайлех), увидеть иммерсивное театрализованное представление «Танцы княжьего двора».
На площадке фестиваля-лаборатории будут работать тематические зоны. Там гости смогут освоить навыки стрельбы из лука, познакомиться с приемами ратного дела, узнать об особенностях средневековых письменности и кожевенного ремесла, поиграть в исторические настольные игры и увидеть музыкальные инструменты древности.
Кроме того, на фестивале-лаборатории проведут исторический лекторий «Самолва 1242». Перед участниками занятия выступят приглашенные эксперты. Также гостей фестиваля-лаборатории ожидает масштабный конный спектакль «Александрова дорога. За труды и Отечество».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.